مادورو: المعلومات عن تورط غوايدو مع مهربي المخدرات اثارت فضيحة

أعلن رئيس ​فنزويلا​ ​نيكولاس مادورو​ أن "المعلومات حول تورط رئيس الجمعية الوطنية، ​خوان غوايدو​، الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد، مع مهربي ​المخدرات​ في ​كولومبيا​ أثارت فضيحة مدوية هناك".

واشار خلال اجتماع مع قادة حركة النشطاء السياسيين الى إن "التحالف الإجرامي مع عصابة تجار المخدرات المسلحة Rastrojos تسبب في فضيحة كبيرة على أعلى مستوى في كولومبيا، وفي جميع الأوساط الإعلامية والسياسية".

وأوضح ​رئيس فنزويلا​ "في كولومبيا يعلمون أن هذه عصابة تقتل الناس وتذبحهم كل يوم"، مضيفا: "لم يتم تصوير غوايدو مع أحدهم، ولكن مع المجرمين الأربعة الأكثر خطورة"، كاشفا أنه "ساعد Rastrojos في تنظيم حركة خوان غايدو غير القانونية عبر حدود فنزويلا وكولومبيا إلى كوكوتا للمشاركة في ما يسمى حفل خيري".