الداخلية السعودية: حريق ارامكو كان نتيجة استهداف المعملين بطائرات بدون طيار

لفت المتحدث الامني لوزارة الداخلية في بيان الى أن "الحريق الذي نشب في معمل ارامكو في بقيق كان نتيجة استهداف بطائرات بدون طيار "درون"، مشيراً الى أنه "تم السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة ​أرامكو​ بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، مضيفا: "الجهات المختصة تباشر التحقيق".

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