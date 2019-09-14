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مطالب برلمانية باتخاذ إجراءات دعم للفلاح للتشجيع على زيادة الرقعة الزراعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الفلاح المصرى يعد هو الجندى المجهول، ويحتاج إلى إجراءات دعم كثيرة، من بينها توفير مستلزمات الخاصة بالفلاح التى تمكنه من زراعة أراضيه بجانب تسعير المحاصيل من قبل الحكومة بما يحقق مكسب للفلاح من المحاصيل التى يزرعها، ويساعد على زيادة الرقعة الزراعية.

وقال وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لتخصيص معاش شهرى للفلاحين بجانب عمل تأمين صحى لهم كتشجيع للفلاح ودعمه من قبل الدولة.

وأوضح النائب رائف تمراز، أنه يجب أن يتم شراء المحاصيل من الفلاحين وعدم استيرادها من الخارج، وذلك من أجل مواصلة تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم وتحقيق مكاسب من زراعة المحاصيل.

 

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