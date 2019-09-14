"اليونسكو": 258 مليون طفل ومراهق محرمون من حق التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):

اعتبرت منظمة "اليونسكو" الأممية، أن التقدم في مجال التعليم على مدى أكثر من عقد "ضئيل إن لم يكن معدوما"، مشيرة إلى أن 12 مليون طفل في العالم يواجهون خطر الحرمان من حقهم في التعليم.

وبحسب بيانات جديدة نشرها معهد "اليونسكو" للإحصاء ، بشأن الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت فان العالم شهد خلال عام 2018 حرمان زهاء 258 مليون طفل ومراهق وشاب من حقهم في الذهاب إلى المدرسة، أي ما يعادل سدس عدد الأطفال في سن المدرسة على مستوى العالم (من 6 إلى 17 عاما).

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وما يثير قلقا أكبر هو أن التخاذل عن اتخاذ تدابير عاجلة قد يحرم نحو 12 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي من أن تطأ أقدامهم المدرسة.

وتأتي هذه البيانات الجديدة عن معهد "اليونسكو" للإحصاء قبل أسبوع من انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وتؤكد بيانات "اليونسكو" الجديدة المتعلقة بالأطفال غير الملتحقين بالمدارس، التوقعات التي كانت قد كشفت عنها مؤخرا والتي توضح أنه "في ظل الوضع الراهن، سيبقى واحد من بين كل ستة أطفال خارج المدارس الابتدائية والثانوية في عام 2030"، وأن "ستة شباب فقط من بين كل عشرة سيتمكنون من إتمام تعليمهم الثانوي".