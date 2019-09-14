محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إنهاء إجراءات استخراج الاشتراكات للطلاب، بالتزامن من عودة المدارس.
وينشر الخليج 365، إجراءات الجديدة لاستخراج اشتراكات الطلبة:
- تشغيل جميع مكاتب الاشتراكات بالخط الأول والثاني والثالث لاستخراج اشتراكات الطلبة وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل 14/9/2019 .
- مكاتب اشتراكات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء1 - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة - المرج الجديدة ) .
- مكاتب اشتراكات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء2 - العتبة 2- الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب).
- مكاتب اشتراكات الخط الثالث( العتبة 3- العباسية ).
- بيع استمارات اشتراكات الطلبة بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة.
- مد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً بما في ذلك الجمع والعطلات الرسمية حتى الساعة الرابعة عصرًا.
- في حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات سيتم تجميع الاستمارات من الطلبة وتسليم الاشتراكات الجديدة باليوم التالي .
- التواصل مع الجامعات ( جامعة القاهرة - جامعة عين شمس - جامعة حلوان - جامعة الأزهر ) وكذلك المناطق التعليمية المحيطة بالمترو والتنسيق معها بحيث يتم تسليم الاستمارات وكذلك تسليم الاشتراكات بمقر الطالب بالجامعة أو المدرسة بمعرفة مندوب من المترو دون ذهاب الطالب إلى مكتب اشتراكات المترو.
- زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية .
- زيادة العملات المعدنية بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر .
- تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أي معوقات قد تحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر مد ساعات العمل وزيادة المكاتب.. 11 إجراء من المترو لاشتراكات الطلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.