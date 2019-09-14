مد ساعات العمل وزيادة المكاتب.. 11 إجراء من المترو لاشتراكات الطلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إنهاء إجراءات استخراج الاشتراكات للطلاب، بالتزامن من عودة المدارس.

وينشر الخليج 365، إجراءات الجديدة لاستخراج اشتراكات الطلبة:

- تشغيل جميع مكاتب الاشتراكات بالخط الأول والثاني والثالث لاستخراج اشتراكات الطلبة وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل 14/9/2019 .

- مكاتب اشتراكات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء1 - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج القديمة - المرج الجديدة ) .

- مكاتب اشتراكات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء2 - العتبة 2- الدقي - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب).

- مكاتب اشتراكات الخط الثالث( العتبة 3- العباسية ).

- بيع استمارات اشتراكات الطلبة بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة.

Advertisements

- مد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً بما في ذلك الجمع والعطلات الرسمية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

- في حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات سيتم تجميع الاستمارات من الطلبة وتسليم الاشتراكات الجديدة باليوم التالي .

- التواصل مع الجامعات ( جامعة القاهرة - جامعة عين شمس - جامعة حلوان - جامعة الأزهر ) وكذلك المناطق التعليمية المحيطة بالمترو والتنسيق معها بحيث يتم تسليم الاستمارات وكذلك تسليم الاشتراكات بمقر الطالب بالجامعة أو المدرسة بمعرفة مندوب من المترو دون ذهاب الطالب إلى مكتب اشتراكات المترو.

- زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية .

- زيادة العملات المعدنية بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر .

- تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أي معوقات قد تحدث.

​