انفجار بمستودع لذخائر "الحرب العالمية الثانية" في إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
قالت الشرطة الإندونيسية إن انفجارا وقع، صباح السبت، في مستودع للشرطة يحتوي على ذخائر تعود إلى الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن إصابة شرطي وإجلاء بعض السكان القريبين.
ويقع المستودع في مقر للشرطة المتنقلة في سريندول قرب مدينة سيمارانج في إقليم جاوة، بوسط إندونيسيا، وفق سكاي نيوز عربية.
ويتم التحقيق في سبب الحريق ويعمل رجال الإطفاء على إخماده.
واحتلت اليابان إندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية في الفترة من 1942 وحتى 1945.
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