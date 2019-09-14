4 مزارع وشروط صعبة.. "الزراعة" تكشف تفاصيل تصدير البلح للصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح باب تصدير محصول "بلح النخيل"، خلال الـ 3 أشهر المقبلة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها المرة الأولى التي تصدر فيها مصر "بلح النخيل" لدولة الصين عقب الموافقة الرسمية من الحجر الزراعي الصيني والمفوض التجاري في سفارة مصر بالصين.

وأضاف العطار، لمصراوي، أن إدارة الحجر الزراعي بدأت تلقي طلبات تصدير البلح، لافتًا إلى أن 4 مزارع فقط تصدر البلح؛ لأن شروط التصدير الصينية صعبة للغاية وتشترط حصول المزرعة على شهادة الجوبال فير.

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ونوه إلى أن الشحنات التي يجرى تصديرها تخضع للمعايير والشروط الدولية التي تضمن تجويد المزرعة والالتزام بنسبة المتبقيات، والتخزين الجيد، مؤكدًا فحص الشحنات المصرية قبل تصديرها.

وأشار إلى أن مصر تصدر 12 صنفًا إلى الأسواق الصينية بكميات محدودة هذا العام على أن تتضاعف العام المقبل.

يشار إلى أن مصر استطاعت فتح الأسواق الصينية أمام البلح المصري في خطوة هي الأولى من نوعها، بعد الانتهاء من منظومة تصدير التمور غير المصنعة إلى السوق الصيني بعد خضوعها للرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري والصيني.​