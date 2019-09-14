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كاميرون لا يستبعد إجراء اسفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون في مقابلة صحفية إنه لا يستبعد إجراء استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي .

وقال كاميرون لصحيفة "ذي تايمز" اليوم السبت "أنا لا أقول إنه سيتم إجراء استفتاء أو أنه يجب أن يتم إجراء استفتاء، أقول إنه لا يمكن استبعاد أمور الآن، لأنه يجب إيجاد بعض السبل لحل الجمود الحالي".

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ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل ، وتعهد رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون بالخروج من الاتحاد حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيم عملية الخروج.

وكان كاميرون، الذي قام بحملة للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، قد تنحى بعد خسارة الاستفتاء.

وأضاف للصحيفة "أفكر في هذا كل يوم، الاستفتاء وحقيقة أننا خسرنا والتداعيات والأشياء التي كان يمكن أن تفعل بطريقة مختلفة وأقلق بشدة بشأن ما الذي سيحدث في المستقبل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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