المؤتمر الوطني للشباب ومباراة الأهلي وكانو سبورت- أخبار متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

ينطلق المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويلتقي النادي الأهلي ونظيره كانون السادسة مساء، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم.

القاهرة.. ينطلق المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور 1600 مشارك من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات.

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غينيا.. يلتقي النادي الأهلي ونظيره كانون سبورت السادسة مساء ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القاهرة.. تستضيف مصر، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة الذي يعقد تحت عنوان "تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة في أفريقيا، وتستمر أعمال المنتدى لمدة ثلاثة أيام.

الخرطوم.. يصل الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق ليومين.​