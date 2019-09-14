إندونيسيا.. انفجار في مستودع لذخائر الحرب العالمية الثانية

قالت الشرطة الإندونيسية إن انفجاراً وقع اليوم السبت، في مستودع للشرطة يحتوي على ذخائر تعود إلى الحرب العالمية الثانية، مما أسفر عن إصابة شرطي وإجلاء بعض السكان القريبين.
يقع المستودع في مقر للشرطة المتنقلة في سريندول قرب مدينة سيمارانج في إقليم جاوة بوسط إندونيسيا.
ويتم التحقيق في سبب الحريق ويعمل رجال الإطفاء على إخماده.
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واحتلت اليابان إندونيسيا خلال الحرب العالمية الثانية في الفترة من 1942 وحتى 1945.
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