تونس تبدأ الصمت الانتخابي واستمرار الاقتراع بالخارج لليوم الثاني

اختتمت تونس، السبت، الحملات الانتخابية لـ25 مرشحا للانتخابات الرئاسية، ليبدأ "صمت انتخابي" استعدادا لفتح مكاتب الاقتراع للتصويت في الداخل غدا الأحد.



وتستمر عملية التصويت لليوم الثاني على التوالي للناخبين التونسيين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والبالغ عددهم ما يقرب من 318 ألف ناخب لهم حق الاقتراع.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها خصصت 302 مركز اقتراع بـ49 دولة أجنبية، وحددت الهيئة العليا للانتخابات أيام 13 و14 و15 سبتمبر/أيلول للاقتراع في مكاتب الخارج.

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وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه وقع تسجيل مخالفات خطيرة لعدد من المرشحين "لم يحددهم" خلال الحملة.

وأكد أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع كل الخروقات الممكنة.

وأمس الجمعة، انسحب مرشحان وهما محسن مرزوق وسليم الرياحي من السباق الرئاسي لصالح وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي عبدالكريم الزبيدي.

وأكد المرشحان أن قرار انسحابهما جاء بهدف توحيد الأصوات لصالح وزير الدفاع السابق، وتقوية الجبهة الحداثية لمقارعة المعسكر الإخواني في تونس.