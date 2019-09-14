القضاء الفنزويلي يحقق في ارتباط جوايدو بمهربي مخدرات

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو - أ.ف.ب

أعلن المدعي العام في فنزويلا، السبت، فتح تحقيق بحق زعيم المعارضة خوان جوايدو للاشتباه بوجود "روابط" بينه وبين مهربي مخدرات كولومبيين.



وأبرز طارق وليم المدعي العام الفنزويلي، في كلمة متلفزة، صورتين تظهران زعيم المعارضة الفنزويلية مع شخصين ينتميان إلى منظمة "لوس راستروخوس" وهي عصابة "مهربي مخدرات ومسلحين" كولومبيين.

وقال النائب العام إن هاتين الصورتين تثبتان وجود "روابط" بين جوايدو و"لوس راستروخوس"، يُعتقد أنهم ساعدوه للعبور إلى كولومبيا بطريقة غير شرعية في فبراير/شباط الماضي.

من جهته، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن "هذا التحالف الإجرامي هو فضيحة مدوية".

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في المقابل، أكد جوايدو أنه لم يكن يعلم هوية الشخصين عندما التُقِطت هاتان الصورتان، وصرّح في كراكاس "لا أطلب السجل العدلي لمن يريدون التقاط صورة معي".





وقبيل إعلان النائب العام فتح تحقيق بحق جوايدو، أعلن وزير الداخلية نيستور ريفيرول أن الصورتين التُقطتا حين توجّه جوايدو إلى كولومبيا للإشراف على إدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا.

وعبَرَ جوايدو الممنوع من مغادرة أراضي فنزويلا بعدما نصّب نفسه في 23 يناير/كانون الثاني رئيسا انتقاليا، منطقة حرجية لتفادي نقاط العبور الحدودية.

ووصف ريفيرول عبور جوايدو لكولومبيا بأنه "عملية خروج خلسة" من تنظيم "لوس راستروخوس".

وسبق أن لوحق جوايدو مرارا بتهم منها "التمويل غير القانوني"، وانتهاك قرار منعه من مغادرة فنزويلا و"استغلال المنصب الرئاسي"، وسبق أن رفعت الحصانة البرلمانية عنه لكنه لم يعتقل.