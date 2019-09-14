شاهد.. تركي آل الشيخ يكشف حقيقة حريق معمل أرامكو بالبقيق

السبت 14 سبتمبر 2019
تركي آل الشيخ
علق المستشار "تركي آل الشيخ" رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.
وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": حسابات مغرضة وكذب واشاعات ... الحمدالله أمن وأمان ... البقيق بخير !".
جدير بالذكر أن قناة "العربية" السعودية ، نقلت فى نبأ عاجل لها، سيطرة السلطات السعودية على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.
وأضافت أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا بشأن الحريق وأسبابه، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
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