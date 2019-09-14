عاجل.. السيطرة على حريق بمعمل أرامكو بمدينة "بقيق" (صورة)

قالت قناة "العربية" السعودية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.



وأضافت أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانا بشأن الحريق وأسبابه.

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