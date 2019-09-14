الجمهورية: اللبنانيون يبدون رغبتهم بتقديم ما امكنهم من اغذية للجيش

علمت "​الجمهورية​" انّه " وعلى صعيد قضية التغذية الخاصة ب​الجيش​ التي سلكت طريقها الى المعالجة فان كثيرين من اللبنانيين سارعوا الى إبداء رغبتهم في تقديم ما أمكنهم من اغذية للجيش في مختلف المناطق، فور علمهم بوجود مشكلة في تأمين المواد الغذائية للعسكريين".

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