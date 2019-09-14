النشرة: توقف أحزمة نقل الحقائب في المطار عن العمل

حصلت "​الخليج 365​" على صورة تظهر تجمع للحقائب في ​مطار بيروت الدولي​، وبحسب المعلومات فإن الأحزمة التي تنقل الحقائب متوقفة عن العمل. فيما أوضح رئيس ​مطار بيروت الدولي​ ​فادي الحسن أن "المشكلة تقنية في النظام الجديد المستحدث ونعمل على اصلاح المشكلة".

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