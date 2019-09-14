شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المؤتمر: دورات تدريبية للشباب حول المحليات بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب ينظم الآن دورات أسبوعية فى كل محافظات الجمهورية بهدف التوعية للالتحاق بانتخابات المحليات ودورها بحضور مختصين وخبراء فى العمل المحلى، وفى ملف الانتخابات بشكل عام.
وأضاف "صميدة"، أن المحليات هى القاعدة الأساسية للسياسة على المستوى الشعبى، وتحديدًا على مستوى القرية والمركز والمدينة، وأن العاملين بالمحليات هم الممثلون الحقيقيون لصوت المواطن ومشكلاته، وإفراز حقيقى لنواب قادرين على التعامل مع متطلبات الشعب بشكل حقيقى.=
وأشار رئيس حزب المؤتمر، إلى أن انتخابات المحليات المقبل ستوسع من قاعدة إشراك الشباب والمرأة فى العمل العام والتنفيذى فى ظل التوجه الحالى للدولة والرئيس السيسى، متابعًا: "زمن سيطرة الحزب الواحد رحل".
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