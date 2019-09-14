تعرف على عدد أعضاء مجلس الشيوخ وفقا لمشروع القانون الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل مجلس الشيوخ بيت الخبرة فى الموضوعات التى تعرض عليه، نظرا لأنه يضم مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين ، وفقا لمشروع قانون مجلس الشيوخ، المزمع تقديمه إلى البرلمان، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها عام 2019، يتشكل المجلس من 240 عضوا يتم انتخاب الثلثين وتعيين الثلث .
و يرصد ”الخليج 365” فيما يلى عدد أعضاء مجلس الشيوخ و طريقة الانتخاب :
-يتشكل مجلس الشيوخ من 240 عضوا يتم انتخاب الثلثين وتعيين الثلث.
- يتم انتخاب النصف بالقائمة والنصف بالفردى
- تقسيم الجمهورية إلى دائرتين كبيرتين «شمال وجنوب» 28 عضوا ودائرتين صغيرتين «شرق وغرب» 12 عضوا
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