شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: 19 ألف طالب من "البدون" فى العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة التربية الكويتية، أمس الجمعة، في بيان صحفي لها، أن إجمالي عدد المسجلين من الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية في العام الدراسي السابق تجاوز 15 ألف طالب، متوقعة أن يزيد خلال العام الدراسي الحالي بنحو أربعة آلاف طالب جديد ، حسبما نشرت صحيفة الانباء الكويتية .

وأكدت الوزارة في بيان صحافي اليوم الجمعة، التزامها بتعليم الطلبة أبناء المقيمين بصورة غير قانونية منذ سنوات مع تخصيص ميزانية سنوية بنحو خمسة ملايين دينار (16.5 مليون دولار أميركي) لتعليم الفئات الأخرى بالمدارس الخاصة.

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وأضافت: أن قبول الطلبة يأتي وفقا للفئات التي نص عليها القراران الوزاريان 115/2016 و 175/2016 بالمدارس الحكومية.

ولفتت إلى حرصها على منح الفرص التعليمية للطلبة من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية سواء عبر القرارين آنفي الذكر أو عن طريق تعليمهم بالمدارس الخاصة ودفع الرسوم الدراسية من الميزانية السنوية المخصصة لهم بالتعاون مع كل من بيت الزكاة والصناديق الخيرية والصندوق الخيري للتعليم.

وأشارت إلى حرصها على رفع مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة وأنها تتابعها عن كثب ودوريا عن طريق قطاعاتها المعنية، مشددة على اتخاذها كل الإجراءات القانونية المناسبة حيال المدارس المخالفة.