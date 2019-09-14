سياسية فرنسية: نظام الملالي يقف وراء أزمات الشرق الأوسط (فيديو)

ألقت “ميشيل آليو ماري” الوزيرة الفرنسية السابقة، كلمة خلال المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية، والذي عقد أمس الجمعة، في ألبانيا بحضور مئات الشخصيات السياسية والبرلمانية من 50 دولة حول العالم؛ كلمة قالت فيها إن نظام الملالي في إيران وراء كل الأزمات في الشرق الأوسط، وهنأت مجاهدي خلق على بناء أشرف الثالث وأعربت عن دعمها للمقاومة الإيرانية.



وقالت ميشيل آليو ماري، " لقد أصبح الإرهاب أكثر انتشارًا بشكل غير مسبوق وبأشكال مختلفة، ومن الممكن أن ينال من أي منا في أي مكان وفي أي زمان؛ وعلى وجه الخصوص أقول من المرجح أن معظم التهديدات سوف تتركز في منطقة الشرق الأوسط. ويقف نظام الملالي في إيران وراء كل هذه الأزمات. والجدير بالذكر إن هذا النظام هو الذي يدعم كل من يريد زعزعة استقرار الأنظمة (الحاكمة) من اليمن حتى سوريا ولبنان والعديد من البلدان الأخرى.إذ يقف نظام الملالي وراء كل هذه العمليات ويستخدم القضية النووية اليوم كشكل من أشكال الابتزاز المستمر".

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