شكرا لقرائتكم استهداف مطار معيتيقة في طرابلس بصواريخ غراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت مصادر العربية/الحدث، ليل الجمعة إلى السبت، استهداف مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بصواريخ غراد.

وكان مصدر عسكري ليبي قد أعلن في وقت سابق مقتل ثلاثة بينهم قياديان من الجيش الوطني جراء ضربة جوية بطائرة مسيرة نفذتها قوات حكومة الوفاق على مدينة ترهونة بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

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وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الهجوم مشيرا إلى إن الضربة استهدفت عربة تحكم في ترهونة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة تركية وهاجمت عشرات الأهداف في محيط سرت وأبونجيم ومصراتة من أجل تدمير القواعد الرئيسية التي تنطلق منها تلك الطائرات.

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني اللليبي اللواء أحمد المسماري خلال لقاء مع الحدث على أن المعركة في ليبيا أصبحت تشهد تدخلا دوليا واضحا من تركيا وقطر، اللتان تزودان الإرهابيين بالدعم العسكري والمالي.