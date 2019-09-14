تحركات للجيش اليمني وقوت المجلس الانتقالي ونذر معركة في أبين

دفع ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية تعزيزات عسكرية ضخمة إلى محافظة أبين جنوب اليمن، التي يتقاسم السيطرة عليها مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "​سبوتنيك​" بأن الجيش اليمني نقل عربات بي تي آر ومدرعات وعشرات الجنود من محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى مدينة شقرة في مديرية خنفر شرق عاصمة محافظة أبين، وذلك عبر ​محافظة شبوة​ جنوب شرقي اليمن، مضيفا: "التعزيزات هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة من وصول دبابات ومدرعات إلى مدينة شقرة ومواقع في ​العرقوب​ بمديرية خنفر، قادمة من محافظة شبوة".

وأشار إلى أن "نقل الأسلحة يأتي عقب إزالة الجيش حاجز تفتيش نصبته قوات المجلس الانتقالي في مديرية المحفد شمال شرقي أبين لمنع تحركات الجيش، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف مقاتلي المجلس بينهم قيادي".

وذكر أن "التعزيزات تزامنت مع تكثيف الجيش تحركاته في محافظة أبين التي تسيطر قوات المجلس الانتقالي على عاصمتها ​زنجبار​، حيث جند الجيش المئات وبصورة عاجلة، واستحدث حواجز تفتيش ومواقع عسكرية في المنطقة الوسطى بالمحافظة"، لافتا الى أن "الجيش تمركز في معسكر الحزام الأمني بجبل عكد شرق مديرية لودر شمال شرقي أبين، وذلك عقب ​تفجير​ عناصر "​القاعدة​" قبل الماضي، منشآته التي أخلتها قوات الحزام في وقت سابق".