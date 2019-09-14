إصابة أربعة جنود بانفجار صغير بمستودع للأسلحة في كازاخستان

أعلنت ​وزارة الدفاع​ في ​كازاخستان​، إصابة أربعة جنود في ​انفجار​ صغير بعد أن شب حريقا في مستودع للأسلحة في البلاد"، مشيرة الى أن "الحريق شبّ خلال عمليات تنظيف أرض المستودع المحترق من بقايا الشظايا في مدينة أريس".

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