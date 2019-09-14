حذر وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، من وجود خطر تدخل عسكري أجنبي في البلاد تحت مظلة ما يعرف بـ"معاهدة ريو" التي وقعت عليها العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
ولفت وزير الخارجية الفنزويلي، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إلى ان "هذا أمر خطير، لأن ميول الدول، وخاصة تلك المناهضة لفنزويلا، تشير إلى أنها ستستخدم آلية المعاهدة لهجوم عسكري على فنزويلا".
وأكد أرياسا أن فنزويلا مستعدة لصد أي هجوم وستحمي أراضيها.
يذكر أن الولايات المتحدة فعّلت معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأميركية، المعروفة أيضا بمعاهدة ريو، وتشمل عشر دول أخرى في القارة الأميركية، بالإضافة إلى المعارضة الفنزويلية التي تقدمت بطلب تفعيل هذه المعاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فنزويلا تحذر من خطر تدخل عسكري أجنبي في بلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.