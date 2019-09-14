النائب أحمد علي: مؤتمرات الشباب حظيت بإعجاب الدول وعبرت عن وجه مصر الحضارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب التى تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى أظهرت وجه مصر الحقيقى بشبابها، والطاقات الحقيقة الموجودة بداخلهم، مشيرًا إلى أن الرهان الرئيسى هو على الشباب لبناء مصر الجديد التى يحلم بها كل مواطن.
وأضاف علي، فى تصريح له، أن من ضمن الأشياء الجيدة التى تحدث خلال مؤتمر الشباب هو تحويل رؤيتهم لتوصيات تتعهد الحكومة لتنفيذها بأوامر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه، وليست مجرد مؤتمرات شكلية قائلاً: التجربة أثارت أعجاب الدول بالخارج بعد أن شاهدوا الوجه الحضارى لمصر.
وتوقع على أن تشهد السنوات المقبلة طفرة حقيقة خصوصًا أن ما يحدث الآن تدريب حقيقى للشباب على تولى المسئولية حتى يكونوا هم قادة المستقبل وكل هذا جزء من إستراتيجية بناء الإنسان التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة رئاسته.
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