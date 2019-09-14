شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هروب عماد أبو هاشم من جحيم الإخوان.. أبرز من تركوا الجماعة وفضحوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح هروب عماد أبو هاشم القيادى الإخوانى المنشق من حجيم الإخوان فى تركيا وعودته لمصر، الحديث حول أبرز القيادات وحلفاء الإخوان الذين تركوا الجماعة، وأعلنوا الانشقاق منها منذ سقوط حكم الإخوان، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز تلك الشخصيات: - طارق عبد الجابر أول العائدين من قنوات الإخوان - رامى جان.. السجن فى مصر أحب إلى من البقاء فى اسطنبول -عمرو عبد الحافظ قائد مراجعات الإخوان الذى أعلن فضائح التنظيم وتبرؤ منهم - عمرو على أحد شباب الإخوان الذين تبرؤا من الجماعة وأكدوا انحراف فكرهم Advertisements - محمد حبيب نائب مرشد الإخوان الذى استقال من الجماعة بعد سيطرة التيار القطبى عليها - خالد الزعفرانى انشق عن جماعة الإخوان وكشف ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية - مختار نوح أحد أبرز قيادات الإخوان المنشقين عن الجماعة بعد إقصائها له وتصعيد قيادات أخرى قريبة من أعضاء مكتب الإرشاد - ثروت الخرباوى الذى انفصل عن التنظيم وألف عدد من الكتب التى فضح فيها الجماعة - طارق البشبيشى عضو المكتب السياسى للإخوان فى البحيرة الذى انشق عن التنظيم بعد اتكشاف اتصالات الجماعة مع جهات معادية لمصر -أحمد حسن الباقورى الذى انفصل عن مكتب إرشاد الإخوان فى خمسينيات القرن الماضى بعد محاولات الجماعة إجباره على الخروج من حكومة جمال عبد الناصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد هروب عماد أبو هاشم من جحيم الإخوان.. أبرز من تركوا الجماعة وفضحوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.