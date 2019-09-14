شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وفدى يطالب باستكمال طريق فاقوس - بحر البقر.. ويؤكد: يخدم نص مليون مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الوفدى رائف تمراز، رئيس اللجنة النوعية للزراعة بحزب الوفد، ووكيل لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، باستكمال طريق الموت "فاقوس - الحسينية - بحر البقر"، وذلك لأنه يعد من الطرق المهمة والرئيسية فى الوقت الحالى .

وأشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن عدم استكمال الطريق أدى إلى تعطيل الاقتصاد الزراعى ما كلف الفلاح أموال طائلة فى نقل المحاصيل الزراعية فى الوقت الذى ارتفع فيه نولون النقل وهذا كله يرجع لعدم الانتهاء من الطريق ومرورهم فى طرق بديلة.

وأوضح "تمراز" أن الطريق يخدم نصف مليون مواطن منهم طلبة ومرضى يحتاجون الوصول إلى الجامعة أو المستشفى فى وقت قياسى وأسرع وبطريقة آمنة، وهو ما أدى إلى الاستياء الشديد من مواطنى شمال الشرقية ومراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة عمر وفاقوس.