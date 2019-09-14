شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة العقار وتغيير الاستخدام وتجاوز قيود الارتفاع.. مخالفات ممنوع التصالح عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء 8 محظورات لا يمكن التصالح عليها وفيما يلى نرصدها وفقًا لما نصت عليها المادة الأولى من القانون: الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية. التعدى على خطوط التنظيم. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. تجــاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى. البناء على الأراضى المملوكة للدولة. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. Advertisements تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

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