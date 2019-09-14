شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقابة المحامين تكرم أبناء أعضائها المتفوقين دراسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، غدا السبت ، حفل التكريم السنوي للمتفوقين من أبناء المحامين دراسيًا لعام 2019، من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر.
ومن المقرر أن يتم تكريم 600 طالب وطالبة، من مختلف المحافظات، والمراحل الدراسية، بشهادات تقدير، ومبالغ مالية، تقديرًا لتفوقهم في مراحلهم الدراسية، بالنسبة للحاصلين على شهادات إتمام المرحلتين الإعدادية، والثانوية علمي، بنسبة 90% فأكثر، وأدبي للأبناء الحاصلين على 85% فأكثر.
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