شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: مؤتمر الشباب يشجع الأجيال الجديدة على الانخراط فى العمل السياسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سوزى ناشد، أن مؤتمر الشباب الذى من المقرر انعقاده غدا السبت يمثل محورا استراتيجيا للدولة المصرية، خاصة أن القضايا والموضوعات التى يتم طرحها تهم الجميع وليس الشباب فقط.
وقالت النائبة سوزى ناشد، إن الشباب يعد المحور الأساسي لهذه المؤتمرات، خاصة أن الانتظام فى تنظيم هذه المؤامرات تساهم فى رفع وعى الشباب المصرى، وتشجيعه نحو الانخراط فى العمل السياسى ورفع الوعى السياسى لديه.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مؤتمر الشباب يضم حلسة مهمة وهى جلسة "اسأل الرئيس"، حيث سيرد الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه على أسئلة المواطنين وهو ما يمثل أهمية كبرى خاصة بما تتسم هذه الإجابات من شفافية ووضوح.
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