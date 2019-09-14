الأوقاف توزع لحوم صكوك الأضاحي على عدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تبدأ وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالي 75 طنًا بعدد من المحافظات.

ومن المقرر أن يتم توزيع اللحوم على محافظات: (المنيا - أسيوط - البحيرة - سوهاج - قنا - القليوبية - الإسكندرية - الفيوم - المنوفية - بني سويف - البحر الأحمر - بور سعيد - جنوب سيناء - الشرقية).