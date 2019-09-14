اليوم.. نظر دعوى عرض البرامج الدينية على الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها عدم بث وإذاعة البرامج الدينية إلا بعد عرضها على لجنة مختصة من الأزهر ودار الإفتاء، وإذاعتها بصورة مسجلة عبر الفضائيات والقنوات الإذاعية مع حظر المساس بالعقائد الدينية الأخرى لمنع الفتنة.

واختصمت الدعوى كلا من ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ووزير الاستثمار بصفتيهما، وحملت رقم ٤٧٤٧٢ لسنة ٧١ قضائية.

وذكرت الدعوى أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومي، وتثير الفتنة في البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.

وأضافت الدعوى أن عددًا من البرامج الدينية أصبحت تفتقد للحيادية في تناولها الموضوعات، وأن هناك عبرة في البرامج الدينية التي كانت تذاع في الماضي، فكانت جميعا مسجلة مثل خواطر الشيخ الشعراوى، وحديث الروح، وغيرها من البرامج الدينية لتوخي الحذر من إحداث فتنة .