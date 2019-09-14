خلال ساعات.. انطلاق مؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

ينطلق المؤتمر الوطني للشباب في دورته الثامنة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور 1600 مشارك من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات.

كان الرئيس السيسي، وجه الشكر لكل المواطنين الذين أرسلوا استفساراتهم ليجيب عنها في جلسة "اسأل الرئيس"، والتي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، السبت بمركز المنارة للمؤتمرات.

وكتب السيسي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أمس الجمعة: "شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، غدًا ١٤ سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية".​