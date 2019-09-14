اليوم.. مصر تستضيف المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستضيف مصر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة، والذي يركز هذا العام على بيانات وإحصاءات الهجرة، ويُعقد تحت عنوان "تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة في أفريقيا".

ويهدف المنتدى إلى تعزيز آليات التشاور للدول الأفريقية، فيما بينها لضمان تحسين واستدامة إدارة الهجرة بالقارة.

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وتنقسم أعمال المنتدى إلى اجتماعين، أحدهما على مستوى كبار المسؤولين يومي 14 و15 سبتمبر، يليه اجتماعاً وزارياً يوم 16 سبتمبر وهو الاجتماع الوزاري الأول من نوعه للمنتدى الأفريقي.

ويأتي هذا الحدث في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ويبرز الأولوية التي توليها مصر لتنفيذ العهد الدولي للهجرة الذي أقرته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمراكش في ديسمبر الماضي، حيث يأتي تعزيز قاعدة بيانات وإحصاءات الهجرة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي كأساس لوضع السياسات ذات الصلة على رأس أهدافه.

يشار إلى أن أكثر من 40 دولة أفريقية تشارك في فعاليات الاجتماعات المشار إليها، ويشارك عدد كبير من الوزراء المعنيين بموضوعات الهجرة والإحصاءات ذات الصلة في الدول الأفريقية، فضلاً عن ممثلين من المؤسسات العلمية والأكاديمية ومراكز الأبحاث الأفريقية والدولية.