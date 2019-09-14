محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
تعهد جو بايدن يوم الجمعة بالكشف عن سجلاته الطبية قبل التصويت في الانتخابات الأولية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن تعهد بادين (76 عاما)، نائب الرئيس الأمريكي السابق، جاء في ظل استمرار التساؤلات بشأن عمره وفي أعقاب مناظرة جرت أول أمس الخميس وشكك المنافس جوليان كاسترو في قدرة المرشح بايدن على تذكر معلومات من دقائق سابقة.
وقال بايدن إنه سيتم الكشف علنا عن سجلاته بعد أول فحص بدني له و"قبل أول تصويت".
ولكن بايدن رفض إجراء تدقيق بشأن عمره وصحته ورد على صحفي شاب قائلا "أي نوع من المخاوف؟"، قبل أن يتحداه "هل تصارعني؟".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يقول إنه سيكشف عن سجلاته الطبية قبل الانتخابات الأولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.