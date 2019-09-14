بعد تكليف الرئيس.. الصور الأولى لمركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

نشرت أنجي مشهور، مستشار وزير التعليم لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، الصور الأولى لمركز "ريادة" لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد افتتاحه من قبل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اكتوبر 2018، خلال مشاركته باحتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإسراع في إنشاء أول مركز لتأهيل ذوي القدرات الخاصة.

وقالت مشهور، في منشور لها على صفحتها الشخصية على "فيسبوك": " لأول مره في مصر، اهتمام رئيس الجمهوريه بذوي الاحتياجات الخاصه، خلانا نحلم و نفكر و ندرس إزاي نتدارك المشاكل، إزاي نعطي ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم في تعليم متكامل في منظومه تبني الإنسان المصري و تظهر قدراته و تراعي الفروق و تنمي المهارت".

وأضافت: " وزير التربية والتعليم، تبني و ساند الفكر

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وقدرنا الحمدلله نوفي وعدنا اللي كان من عام و قدرنا نحقق التكليف الرئاسي"

وأشارت إلى إن المركز جرى إنشاءه بفكر هندسي مختلف يراعي كل المقاييس والكود العالمي، وتم الإنشاء بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم بمساعدة خارقة من وزارة الخارجية، بدءًا من منتصف مارس 2019.

وانشئ المركز بتمويل وأرض وزارة الداخلية، على مساحة 24000 متر مربع، وكان البناء على مساحة 8700 متر مربع.

​واختتمت مشهور تصريحها:" لسه قصادنا شغل كتير و خطوات كتير، ولادنا يستاهلوا أحسن خدمات يستاهلوا العالمية، مصر تضع بناء الإنسان علي رأس أولوياتها، و تضع ذوي الاحتياجات الخاصه علي اعلي مستوى".