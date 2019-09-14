استهدفته طائرة تركية.. مقتل آمر اللواء الأساسي بالجيش الوطني الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ): قتل اللواء عبد الوهاب المقري آمر اللواء التاسع في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مساء الجمعة نتيجة استهدافه بطائرة تركية مسيرة، حسبما قال مصدر عسكري. وقال النقيب محمد أبو خزام من غرفه عمليات الجيش الوطني، في تصريح لوكاله الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قصفا بطائرة مسيرة استهدف السيارة التي كان يستقلها اللواء المقري وأحد القادة الميدانيون باللواء التاسع وهو الملازم محسن الكاني، وجندي آخر كان برفقتهما.

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