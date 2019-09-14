أبو الغيط ينعى ممثله الخاص في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير صلاح الدين الجمالي، ممثله الخاص إلى ليبيا. وتوفي الجمالي، الجمعة بعد صراع من المرض في أحد مستشفيات العاصمة تونس. ويتقدم الأمين العام بخالص تعازيه إلى أسرة السفير الجمالي والدولة التونسية والمجتمع الدبلوماسي التونسي.

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