خمسة قتلى في يومين جراء الفيضانات في إسبانيا

قُتل خمسة أشخاص خلال يومين وتمّ إجلاء 3500 آخرين على الأقلّ بسبب فيضانات تضرب جنوب شرق إسبانيا، وفق ما أعلنت السُلطات الجمعة.
وآخر جثّة عثِر عليها تعود لرجل في منطقة ريدوفان، علىبُعد نحو 50 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أليكانتي، حسب ما أوضح متحدّث باسم رجال الإسعاف.
وفي وقت سابق الجمعة، كان تمّ العثور على جثّةأخرى. وكتبت أجهزة الطوارئ على تويتر "عثِر على جثّة رجل في السادسة والثلاثين من العمر بين بلدتي لاخامولا وسالازار" في الأندلس.
وأوضح متحدّث لوكالة فرانس برس أنّه عثر على سيّارته الخالية أوّلاً ثمّ على جثّة السائق التي رصدها رجال الإطفاء من مروحيّة.
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