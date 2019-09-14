كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طائرة تركية تقتل قائدا بالجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة اللواء عبد الوهاب المقري آمر اللواء التاسع في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الجمعة، وأسقطته قتيلا هو وإثنين أخرين بالجيش الليبي.

وصرح النقيب محمد أبو خزام من غرفه عمليات الجيش الوطني، أن قصفا بطائرة مسيرة استهدف السيارة التي كان يستقلها اللواء المقري وأحد القادة الميدانيون باللواء التاسع وهو الملازم محسن الكاني، وجندي آخر كان برفقتهما.

وأكد مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبي استشهاد أبرز ثلاثة قادة ميدانيين فى صفوف قوات اللواء التاسع مشاة المنحدر عن مدينة ترهونة. ونعى مكتب إعلام الجيش الليبي القادة الميدانيين، وهم العقيد عبدالوهاب المقري قائد اللواء التاسع ترهونة، والنقيب محسن الكاني، القوة المُساندة للقوات المُسلحة الليبية، الجندي عبدالعظيم الكاني، القوة المُساندة للقوات المُسلحة الليبية. Advertisements