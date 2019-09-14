فنزويلا تحذر من مخطط أمريكي لغزو البلاد 

حذر " خورخي أرياسا" وزير الخارجية الفنزويلية، من وجود مخطط عسكري لغزو بلاده تحت مظلة ما يعرف بـ "معاهدة ريو" التي وقعت عليها العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وقال "أرياسا"، في تصريحات صحفية خلال مؤتمر عقد في جنيف، أمس الجمعة، "هذا أمر خطير، لأن ميول الدول، وخاصة تلك المناهضة لفنزويلا، تشير إلى أنها ستستخدم آلية المعاهدة لهجوم عسكري على فنزويلا". ويذكر أن الولايات المتحدة فعّلت معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأمريكية، المعروفة أيضا بمعاهدة ريو، وتشمل عشر دول أخرى في القارة الأمريكية، بالإضافة إلى المعارضة الفنزويلية التي تقدمت بطلب تفعيل هذه المعاهدة.



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