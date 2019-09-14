الأمم المتحدة تحقق في قصف مستشفيات بسوريا 

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السبت 14 سبتمبر 2019
الأمين العام للأمم المتحدة
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلن "أنطونيو جوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له، عن تشكيل لجنة تحقيق بشأن قصف مستشفيات في سوريا كشفت عن إحداثياتها الجغرافية لعدم استهدافها.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب "جوتيريش"، أن اللجنة ستبدأ عملها نهاية سبتمبر الحالي، وسيتم التحقيق في سلسلة حوادث وقعت شمال غرب سوريا، بعد أن أعلنت روسيا وتركيا إقامة منطقة لخفض التصعيد في إدلب، في سبتمبر 2018.
وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك، في البيان إن مهمة اللجنة تتمثل في "تحديد الوقائع وتقديمها للأمين العام"، موضحا أن التحقيق ليس جنائيا.
ويترأس اللجنة الجنرال النيجيري، شيكاديبيا أوبياكور، وتضم عضوين هما، جانيت ليم، من سنغافورة، ومرايا سانتوس بايس من البرتغال.
ويعاون اللجنة خبيران هما الجنرال البيروفي فرناندو أوردونيز والمسؤول السابق في الصليب الأحمر الدولي السويسري بيار ريتر.
وأضاف البيان أن غوتيريش "يحث جميع الأطراف المعنية على التعاون الكامل مع اللجنة".
وقد تعرضت 14 منشأة مدعومة أمميا في سوريا للقصف منذ الربيع الماضي.
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