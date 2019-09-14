شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 جنود إماراتيين ..والعرادة: الحوثي يزرع الموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري، "الخليج 365" (جدة)

استشهد 6 جنود إماراتيين في حادثة تصادم آليات عسكرية أثناء أداء واجبهم الوطني في أرض العمليات، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس (الجمعة). وكشفت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، هوية الشهداء، وهم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي. وفيما لم يوضح البيان زمان ومكان الحادثة، كشفت مواقع إخبارية يمنية أن الحادثة وقعت في «خور مكسر» في عدن.

في غضون ذلك، اتهم محافظ مأرب اليمنية سلطان العرادة مليشيات الحوثي الانقلابية بزراعة الألغام في كل مكان، غير مكترثة بحجم الكارثة التي تستهدف اليمن ومستقبله لعقود من الزمن. وثمن العرادة، خلال لقائه أمس مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) أسامة القصيبي، الذي يزور مأرب حاليا، الجهود الإنسانية الكبيرة للمشروع.

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ولفت العرادة إلى أن زراعة مليشيات الحوثي الألغام بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع وأماكن الرعي والمنازل والمدارس والأماكن العامة تكشف النفسية العدائية التي تحملها تجاه اليمنيين.

وبلغ مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق مشروع «مسام» في يونيو 2018، 87781 تنوعت بين ألغام، وذخائر غير منفجرة، وعبوات ناسفة.

من جهة أخرى، ارتكبت مليشيا الحوثي مجزرة جديدة أمس، راح ضحيتها قتيلان و4 جرحى من الأطفال في قصف مكثف على منطقة السبعة، جنوب حيس في الحديدة، كما سقط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح غرب التحيتا.