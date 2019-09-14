شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 جنود إماراتيين.. وتصعيد حوثي ضد المدنيين في الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أعلنت الإمارات استشهاد 6 جنود في حادثة تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس (الجمعة) عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد 6 من جنودها البواسل نتيجة حادثة تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، وهم النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي. وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية تعازيها ومواساتها إلى ذويهم.

وفي انتهاكات جديدة للهدنة، كثفت مليشيات الحوثي خروقاتها على مناطق متفرقة في مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية، وشنت هجوماً واسعاً على مواقع القوات اليمنية وقصفت أحياء سكنية، ما أدى إلى إصابة امرأة بمنزلها.

وتعرضت الأحياء السكنية في مدينة حيس مساء أمس الأول لقصف عشوائي كثيف بقذائف مدفعية ثقيلة أطلقتها المليشيات الإرهابية، بحسب ما أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني أمس (الجمعة). ونقل المركز عن مصدر محلي، أن إحدى القذائف الحوثية سقطت على منزل مواطن وأدت إلى إصابة امرأة بجروح في رأسها، وتدعى حجة الشميري.

فيما أعلنت مصادر عسكرية أن هجوماً واسعاً على مديرية التحيتا شنته مليشيا الحوثي مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة والقذائف المدفعية والصاروخية باتجاه مواقع القوات المشتركة جنوب وشرق المديرية.

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وأفادت بأن الهجوم تم من محاور عدة، متزامناً مع قصف مدفعي عنيف نفذته المليشيات بقذائف مدفعية الهاون الثقيل ومدفعية الهاوزر وقذائف مدفعية B10، كما استخدمت خلال الهجوم قذائف RBG وقذائف صاروخية والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وعيار 14.5.

كما استأنفت المليشيات جولات التصعيد العسكري بالقصف المكثف على مناطق الفازة والجبلية على الخط الساحلي جنوب وغرب التحيتا.

وأكدت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة تصدت للهجوم الواسع الذي شنته المليشيات على التحيتا، وتمكنت من كسر العملية وكبدت عناصر الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتجري في الأثناء عمليات تمشيط واسعة لتأمين المنطقة.

واتهمت المصادر مليشيا الانقلاب بزرع عبوات ناسفة في الطرقات الفرعية الترابية، التي يمر عبرها المواطنون إلى مزارعهم وخارج المدينة، لكن القوات المشتركة تمكنت من تدميرها.

وبحسب المركز الإعلامي، فإن مليشيا الحوثي فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وشنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مدينة الحديدة. وتركز القصف على مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16، وشارع الخمسين، وشرق مدينة الصالح.

من جهة ثانية، أتلف الجيش اليمني، 500 لغم أرضي متنوع زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية في قرى ومناطق متفرقة بالسلاسل الجبلية شرق مديرية حرض، التابعة لمحافظة حجة.