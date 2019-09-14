شكرا لقرائتكم خبر عن من خوارج العصر إلى ممولى الارهاب.. أبرز 4 صفات كشفها السلفيون عن الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من آن لآخر يخرج التيار السلفى ليفضح جماعة الإخوان ويكشف انحراف فكرهم، ضمن المعركة الدائرة بين السلفيين، والجماعة، حيث وصفت قيادات سلفية، الإخوان بعدة صفات ويستعرض ”الخليج 365” أبرز تلك الصفات:

- خوارج هذا العصر

شن الشيخ محمد عبد الرازق الرضواني، الداعية السلفى، هجوما حادا ضد جماعة الإخوان الإرهابية، واصفا إياهم بأنهم خوارج العصر وأعداء للأمة الإسلامية، لافتا إلى أن هذه الجماعة الإرهابية هى جماعة السوء منذ نشأتها على يد حسن البنا إلى ما قبل الثورات فى البلدان العربية.

- ممول التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم

قال حسين مطاوع الداعية السلفى إن جماعة الإخوان أصبحت ممول التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم، كما أنه يعد هناك ثقة فى الجماعة حتى عند الكثير من أفرادها، اللهم إلا بعض المرتزقة من بعض الدول .

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- يؤمنون بالأفكار الخيالية والوهمية

هاجم الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها ، مؤكدا أنهم كانوا يعيشون فى خداع كبير وأنهم خدعوا شبابهم فى اعتصام رابعة بتفكير وهمى وخيالي ، وأنهم كانوا فى غياب موازين الواقع الحقيقية.

-يسرقون أموال التبرعات لحساباتهم الشخصية

أكد حسين مطاوع الداعية السلفى، أن جماعة الإخوان متورطة فى سرقة أموال تبرعات عناصرها، حيث يستخدمون أموال تلك التبرعات لحساباتهم الشخصية، بينما يظل شبابهم يعانى فى الخارج.