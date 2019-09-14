شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد على : الحكومة استجابت لشكاوى أهالى المرج المتكررة بسبب الكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب أحمد على عضو المجلس عن دائرة المرج، إن الحكومة استجابت لشكاوى أهالى المرج المتكررة من الازدحام الشديد بكوبرى محمد نجيب والزلاقة كوبرى الشيخ منصور، مؤكداً أن اليوم سيتم غلق السير بتلك الكبارى للبدء في الصيانة.

وأضاف "على"، أنه سيتم عمل الصيانة وتقوية الفواصل بحضور مدير الكباري بمديرية الطرق والكباري المهندس محمد إبراهيم، وسيتم عمل الصيانة اللازمة بكوبري الشيخ منصور بسبب تفكك الرخام أعلي الكوبري مما سبب إصابة العديد من الاهالي اثناء السير عليه.

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ويأتي ذلك بعد طلبات الإحاطة الذى قدمها النواب احمد علي إبراهيم، عيد هيكل، وخالد ابو طالب، لوزير النقل ومحافظ القاهرة ومدير الطرق والكبارى .