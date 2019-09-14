شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تتفقد طرق محافظة مطروح ضمن زيارة ميدانية موسعة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة النقل بالبرلمان، برئاسة هشام عبد الواحد، عددا من الطرق بمحافظة مطروح، في إطار الجولة التفقدية للجنة للاطلاع على أوضاع النقل بالمحافظة ومتطلبات القطاع اللازمة لعمليات التطوير، وقام وفد اللجنة بتفقد وصلة طريق بيت الطريق الدولي الساحلي (مطروح _ السلوم)، ومدخل ميناء جرجوب بطول 8 كيلو متر.

وردا على استفسارات نواب اللجنة بشأن ما تم تنفيذه من أعمال إنشائية في هذا الطريق، أوضح المهندس سيد متولي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه تم تنفيذ طبقة أساس لنحو ٥ كيلو متر، بمواصفات تستوعب أحمال الشاحنات المتعاملة مع الميناء.

وتعقيبا على استفسار النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، عن موعد الانتهاء من الطريق، أشار المهندس سيد متولى، إلى أن جار التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإزالة نحو 50 ألف كيلو متر مكعب صخور من المسافة المتبقية لنهو الطريق.

وفينا يتعلق بالطريق الساحلي بين مطروح والسلام، فإنه يجري تنفيذ عدة مشروعات لإعادة تأهيل بعض المناطق بطول هذا الطريق، من بينها المسافة من الكيلو 15 حتى الكيلو 50، حيث تم الانتهاء من كافة التنسيقات المطلوبة لبدء العمل ، مشيرا الى إلى أنه يتم أيضا إعادة تأهيل المسافة من الكيلو 140 حتى 165 كيلو متر، موضحاً أن الهيئة تقوم بإجراء بعض الترميمات بطول الطريق بأعمال الصيانة الذاتية، شارك في الجولة التفقدية، النواب رزق راغب، ومحمد زين الدين، وكيلي اللجنة، والنواب جمال آدم وسامح السايح، وعلاء عساسة.

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