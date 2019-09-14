موجز السياسة.. "الوطنية للصحافة" تقرر تعيين مروة نبيه أمينا عاما للهيئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الجمعة، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وجاءت أهمها كالتالى: 5 شروط لعضوية مجلس الشيوخ فى مشروع القانون الجديد.. تعرف عليها ياسر برهامى : جماعة الإخوان شوهت صورة العمل الإسلامى "الوطنية للصحافة" تقرر تعيين مروة نبيه أمينا عاما للهيئة حماة الوطن يشارك فى مؤتمر الشباب ويؤكد: فرصة طيبة لطرح الأفكار النائب أحمد على : الحكومة استجابت لشكاوى أهالى المرج المتكررة بسبب الكبارى Advertisements "نقل البرلمان" تتفقد طرق محافظة مطروح ضمن زيارة ميدانية موسعة "صور" دمج ذوى الإعاقة بشكل كامل فى الأنشطة الرياضية..تعرف على التفاصيل بهاء أبو شقة: نعمل على إعداد كوادر قوية قادرة على خوض الاستحقاقات الانتخابية "تنسيقية شباب الأحزاب ": قضايا جلسات مؤتمر الشباب مهمة جريمة تاريخية للإخوان.. سيد قطب يكفر المجتمعات فى كتابه "ظلال القران" تعرف على مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة وفقا لقانون العمل الجديد

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