- 1/2
- 2/2
السبت 14 سبتمبر 2019
أمير الكويت
كتب
متابعات_الخليج 365
نشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الجمعة، مقطع الفيديو الذي تم تصويره في منزله بالولايات المتحدة، بعد خروجه من المستشفى مساء أمس.
ظهر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في أول مقطع فيديو يظهر فيه بعد خروجه من المستشفى.
ووجه أمير الكويت خلال اللقاء إلى كل من اطمأن على صحته سواء في الكويت أو من زعماء العالم العربي ودول العالم. وقال إن ما تابعه في وسائل الإعلام، جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة، وعكست عمق أواصر المحبة والمودة التي تجمعهم، وأبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي وأصالته.
من جهته قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر مساء هذا اليوم أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وأضاف وزير شؤون الديوان الأميري أن النتائج كانت مطمئنة.
يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن الأحد الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفیات في الولایات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووصل أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.
وكان من المقرر أن يجري أمير الكويت مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس 12 سبتمبر/أيلول الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول ظهور لأمير الكويت بعد إجرائه الفحوصات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.