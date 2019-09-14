مصرع خمسة وإجلاء آلاف جراء فيضانات بجنوب شرق إسبانيا

السبت 14 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت وكالة أنباء رويترز، مقتل خمسة أشخاص في مناطق بلنسية ومورسيا وشرق إقليم اندلسية، جراء أمطار عزية هطلت على مدي يومين، كما قامت السلطات بإجلاء أكثر من 3500 شخص، وقامت بإغلاق العديد من الطرق وشبكات القطارات.



وجرفت المياه سيارات وحطاما في مناطق بلنسية ومورسيا وشرق إقليم اندلسية. وغمرت المياه بعض الأنفاق وبعض المركبات غطتها المياه جزئيا أو كليا، بحسب رويترز.

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وذكرت وكالة الإنقاذ أن رجلا عثر عليه متوفيا في غرناطة اليوم الجمعة بعدما جرفت المياه سيارته على طريق سريع، وتوفي آخر في ألمرية بعدما حاول قيادة مركبته في نفق تغمره المياه كما عثر على جثة رجل كان مفقودا منذ غادر منزله سيرا على الأقدام في وقت سابق من اليوم الجمعة في قرية ريدوفان في بلنسية.

وتوفي شقيقان يوم الخميس حين سحبت الأمطار الغزيرة سيارتهما.

وأغلقت السلطات 74 طريقا وشبكة قطارات مورسيا ومطار المدينة.

وأعلن القائم بأعمال وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا إغلاق خط السكك الحديدية بين أليكانتى والمدينتين الرئيسيتين في البلاد وهما مدريد وبرشلونة ووصف الفيضانات بأنها "مأساة".